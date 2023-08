V Spodnjem Podravju še razlivanja Drave, v Zgornjem težave s plazovi

Maribor/Ptuj, 6. avgusta - V Podravju, ki jo je ob tokratni ujmi v primerjavi z nekaterimi drugimi območji odneslo še dokaj dobro, kljub dodatnemu deževju reka Drava večinoma ostaja v svojem koritu. Nekaj razlivanj je bilo v njenem spodnjem toku vse do Ormoža, kjer težave povzročajo predvsem pritoki, ki še povečujejo njene pretoke. V zgornjem delu težave povzročajo plazovi.

Trenutno pretok Drave na območju jezu Markovci znaša nekaj več kot 1600 kubičnih metrov na sekundo, kar po besedah vodje ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Draga Murka pomeni, da se je ponoči povečal za okoli 300 kubičnih metrov. Kot je dejal za STA, se zaradi tega povišani vodostaji ne umikajo tako hitro, kot so pričakovali in bi si želeli.

Kljub vsemu pričakuje, da glede na vremensko napoved dodatnega poplavljanja reke ne bo. Drava je za zdaj v spodnjem toku poplavila predvsem kmetijske in travniške površine, a tudi okoli sto hiš in drugih objektov na območju Markovcev, Nove vasi, Gajevcev, Placerovcev, Formina in Osluševcev. Za zdaj z izjemo Dolan, kjer želijo preprečiti nadaljnjo škodo, vode še ne izčrpavajo.

Ker gre predvsem za zalivanje vode v spodnjih etažah, kakšne evakuacije ali začasne selitve stanovalcev niso bile potrebne, je še dodal Murko.

Če nimajo velikih težav s poplavljanjem, pa imajo v Zgornjem Podravju veliko dela z intervencijami zaradi zemeljskih plazov, ki so posledica že od prej zelo namočenih tal in plazenja v času močnega majskega deževja.

Po njenih podatkih plaz v Pesnici ogroža eno od stanovanjskih hiš, od koder so evakuirali stanovalce, pa tudi tamkajšnjo šolo, največje število plazov je na območju Šentilja, težave so tudi v mariborski občini in Kungoti.

Vseeno vodja mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc za STA zagotavlja, da imajo stvari, zlati v primerjavi z drugimi deli države, pod nadzorom. Doslej so sicer pri njih zabeležili 347 dogodkov, povezanih s tokratno ujmo, samo danes 49. V velikem delu občin tega območja potekajo črpanja vode.