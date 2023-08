Sporočilo uredništvom - izjava za javnost Arsa ob 12. uri

Ljubljana, 6. avgusta - Izjava za javnost ob koncu intenzivnega spremljanja izrednih meteoroloških in hidroloških razmer v Sloveniji bo danes ob 12. uri, IN NE ob 11. uri, kot je bilo prvotno napovedano, v laboratorijskem prizidku na Agenciji RS za okolje (Arso) na Vojkovi 1b v Ljubljani, so sporočili iz Arsa.