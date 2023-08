Na Ljubnem ostajajo brez elektrike in vode, plazovi ogrožajo še več hiš

Kot je danes za STA povedal Naraločnik, je štab civilne zaščite zasedal do polnoči, do 2. ure zjutraj pa so na terenu reševali dva stanovanjska objekta. "Že pred 6. uro zjutraj smo začeli pripravljati pakete vode, hrane in drugih najosnovnejših potrebščin, ki jih moramo s helikopterjem dostaviti na preko 20 lokacij do preko 300 ljudi, ki ne morejo priti do doline," je dogajanje v zadnjih urah opisal župan.

Na terenu so vse ekipe gasilcev, prek 100 jih je, ter civilne zaščite.

V Ljubnem sicer še vedno dežuje, vendar pa nivo vode upada in odkriva katastrofo. "Voda, ki odteka, pa še vedno ruši, trga in melje vse pred seboj," je opisal Naraločnik.

Plaz, ki je že odnesel štiri hiše, se je v zgornjem delu še dodatno odtrgal in ogroža še dve hiši. "Zadnja novica je, da se je sprožilo še eno plazenje v smeri Rastk, kjer je na vrhu hriba kmetija, do katere nimamo niti dostopa niti telefonske povezave. Takoj, ko bo mogoče, bomo tja poslali izvidnico s helikopterjem, je navedel.

Sicer pa skrbijo za devet družin, k so ostale brez domov, nudijo jim materialno in psihološko pomoč in poskušajo najti nastanitve za daljši čas. Ljudi, ki si ne upajo v svoje domove in so noč preživeli drugje, pa je še okoli 100, je še naštel župan.

Kot je dejal, še vedno nimajo vzpostavljenega vodovodnega sistema in elektrike. "Službe so na terenu, a je omrežje tako poškodovano, da ne bo mogoče vsega popraviti takoj," je navedel.

Po županovih informacijah jim v pomoč prihaja tudi deset ali 15 vojakov, prosili so jih za 200. "Očitno je stanje po državi takšno, da nam potrebne pomoči ne morejo zagotoviti. Smo pa vzpostavili kontakt s hrvaško vojsko, ki je pripravljena poslati pomoč, a mora to steči prek državne ravni. Upam na razum," je dejal Naraločnik, ki je k pomoči pozval tudi ministra za obrambo Marjana Šarca.