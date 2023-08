Mura zaradi prebitega nasipa pri Dolnji Bistrici še vedno ogroža naselja

Črenšovci, 6. avgusta - Razmere na območju Dolnje Bistrice, kjer je reka Mura v soboto popoldne prebila vodni nasip, so še naprej resne. Kot je za STA povedal vodja intervencije Miroslav Vuk, so zaradi pretrganja okoli 15 metrov nasipa zvečer evakuirali nekaj sto ljudi z območja, kjer trenutno zaliva vas. Delno so vodo preusmerili stran od naselja.

Po Vukovih besedah so tok vode preusmerili od vasi na kmetijske površine in travnike, vendar pa zdaj voda že tako narašča, da se odbija nazaj proti naselju in tudi proti sosednjim vasem, zato se bodo danes skušali dogovoriti, kam še spustiti vodo, da bo čim manj ogrožala naselja.

Evakuirali so okoli 400 ljudi, okoli 50 starejših se za to ni odločilo, ker so iz svojih izkušenj prepričani, da do najhujšega ne bo prišlo.

Kot je za STA povedala županja Črenšovcev Vera Markoja, so jim začasne namestitve zagotovili v različnih prostorih znotraj občine, predvsem v telovadnici osnovne šoli, a se je za to odločilo zelo malo ljudi, saj se je večina začasno naselila pri sorodnikih in prijateljih.

Hkrati ves čas potekajo tudi poskusi sanacije jezu z velikimi vrečami s peskom ter okoli dve toni težkimi betonskimi kockami, ki bi edine lahko zadržale močan tok vode. Danes pričakujejo tudi pomoč helikopterja, s čimer bi lahko prišli tudi na drugo stran jezu.

Vodja prekmurske regijske izpostave civilne zaščite Martin Smodiš je za STA povedal, da Mura še vedno narašča, zato do težav prihaja tudi na drugih območjih ob njenem toku. "Maksimalni pretok avgusta leta 2005 je bil 1350 kubičnih metrov na sekundo, zdaj pa je že presegel 1400," je pojasnil.

Gasilci so zato morali opraviti kar nekaj prečrpavanj vode iz objektov na območju Spodnjega in Zgornjega Krapja, podobno velja tudi za območje Mote in Vučje vasi, kjer še vedno nalagajo protipoplavne vreče.

Najbolj resne pa so razmere v Dolnji Bistrici, poudarja Smodiš in dodaja, da za zdaj še prepuščajo tok vode, kolikor se da, a ko to ne bo več mogoče, lahko pride do težav. Poplave v tem primeru namreč ne bi ogrozile samo tega naselja, pač pa več krajev, med drugim Hotizo, Kot, Gaberje, Zgornji in Spodnji Lakoš, ob najhujšem scenariju pa tudi Petišovce in Benico.

"Za zdaj še ni tako hudo, zato smo evakuacijo izvedli le na najbližjih območjih," je dejal Smodiš in dodal, da se glede helikopterske pomoči dogovarjajo oziroma je ta že zagotovljena, a je vprašanje, kako jo bodo sploh lahko uporabili, saj gre za zelo težke betonske bloke.

Po podatkih Arsa Mura v Gornji Radgoni v jutranjih urah še vedno nekoliko narašča, njen pretok se je s 1350 povečal na okoli 1420 kubičnih metrov na sekundo. V prihodnjih urah se bo predvidoma ustalil, vendar še ne bo pričel upadati.