Na Brežiškem vodotoki upadajo, največ težav povzroča podtalnica

Brežice, 6. avgusta - Zaradi prekomerno naraslih Save in Krke se stanje na Brežiškem ponoči ni poslabšalo. Obe reki upadata. Loče ob Savi so še vedno v glavnini poplavljene, v Krški vasi, na Čatežu ob Savi oz. v Termah Čatež pa imajo težave s podtalnico. To sicer prečrpavajo, potrebujejo pa več močnejših črpalk, je za STA povedal brežiški župan Ivan Molan.