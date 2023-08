Rdeči križ pomagal pri namestitvi več kot 1400 evakuiranih zaradi poplav.

Ljubljana, 6. avgusta - Prizadetim v neurjih so po državi priskočili na pomoč tudi člani in prostovoljci Rdečega križa Slovenije (RKS). Med drugim so pomagali pri namestitvi več kot 1400 evakuiranih, delili hrano in vodo ter nudili psihosocialno pomoč, so v soboto zvečer sporočili z RKS. Zbirajo tudi denarna sredstva za poplavljence, materialne pomoči pa trenutno ne.