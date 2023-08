Nizozemsko-britanski moški teniški finale v Washingtonu

Washington, 6. avgusta - Za zmago v moškem delu teniškega turnirja v Washingtonu z nagradnim skladom 1.979.646 evrov se bosta pomerila Nizozemec Tallon Griekspoor in Britanec Daniel Evans. Prvi je v polfinalu izločil prvega nosilca, Američana Taylorja Fritza, s 3:6, 6:3 in 6:2, drugi pa Bolgara Grigora Dimitrova s 6:3 in 7:6 (4).