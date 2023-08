Mežica, 5. avgusta - Zaradi morebitnega plazu v Črni na Koroškem bodo začeli izvajati preventivno evakuacijo prebivalcev ob porečju reke Meže, so zvečer sporočili iz občine Mežica. Občane bodo obveščali pripadniki uprave za zaščito in reševanje od vrat do vrat, so še navedli.