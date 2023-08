Črenšovci, 5. avgusta - Ob reki Muri pri Dolnji Bistrici je popustil vodni nasip, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Oglasila se je sirena, evakuacija prebivalcev na območju pa poteka. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v oddaji Odmevi na TV Slovenija pojasnil, da je to trenutno edini ukrep, da se zagotovi varnost in preprečijo morebitne žrtve.

"Zadnje informacije niso ravno obetavne, preboj jezu, ki ga je naredila Mura, se počasi povečuje. Službe, ki vzdržujejo nasipe, ga skušajo zaustaviti, a z mehanizacijo, ki je na voljo, to ne uspeva," je dejal Šestan. Kot je pojasnil, so našli drugačno možnost, in sicer da bi s helikopterji prenašali betonske bloke, ki bi jih strojnik na terenu samo poravnal, a razmere zaradi vremena tega ne dopuščajo.

"Naredili smo nujno potreben korak in šli v evakuacijo, ker je to edini ukrep, da preprečimo morebitne žrtve," je dejal. "Če bo namreč voda začela odnašati zemljino, bo prišlo do hipne porušitve jezu in poplavni val bo šel čez devet, deset vasi," je dejal.

Hidrolog Janez Polajnar je v Odmevih pojasnil, da ima reka Mura trenutno drugi največji pretok v zgodovini, ki bo trajal vsaj še 24 ur, saj gladina reke v avstrijskem Gradcu še narašča. "Razmere so nepredvidljive," je dejal glede dinamike morebitnega nadaljnjega popuščanja jezu.

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja je za portal Sobotainfo povedala, da voda teče v vas Dolnja Bistrica. Aktivirano je bilo večje število gasilskih enot, ki pri gasilskem domu polnijo protipoplavne vreče in jih vozijo do predrtega nasipa, še poroča portal.

Po navedba portala 24ur posredujejo gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica, Gornja Bistrica, Črenšovci, Trnje, Žižki, Brezovica, Mala Polana in Velika Polana.

Župan sosednje Občine Razkrižje Stanko Ivanušič pa je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da rešujejo tudi osrednji del Razkrižja, kjer se zlivata Mura in Ščavnica. Dodal je, da so ljudje izmučeni, saj da je vode enostavno preveč, a kljub temu vztrajajo. Morebitne prostovoljce je pozval k pomoči.