Do večera zaradi plazu evakuirali prebivalce Koroške Bele, odločitev o nadaljnjih ukrepih v nedeljo

Jesenice, 5. avgusta - Ob osmi uri zvečer se je v Koroški Beli zaradi napovedane evakuacije, ki bo trajala do sedme ure zjutraj, oglasila sirena. Od 900 ogroženih ljudi jih na lastno odgovornost 28 vztraja v domovih, v evakuacijskem centru v Osnovni šoli Prežihovega Voranca je 30 ljudi, ostali so zatočišče poiskali pri svojcih in prijateljih.