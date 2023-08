Geološki zavod opozarja pred povečano verjetnostjo zemeljskih plazov po državi

Ljubljana, 6. avgusta - Geološki zavod Slovenije zaradi velike namočenosti tal opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, še posebej pa na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, so sporočili.