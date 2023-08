Pretok Savinje na območju Celja upadel, evakuacija v celoti preklicana

Kot je v izjavi za javnost pojasnil Kovač, bo škodo po poplavi mogoče oceniti šele po dokončni umiritvi stanja. Škode je kar nekaj na zasebnem premoženju ter na javni infrastrukturi, predvsem na cestah in mostovih. "Izvedenim protipoplavnim ukrepom se lahko zahvalimo, da ob izjemno visokih pretokih reke Savinje, okoli 1170 kubičnih metrov na sekundo, Celje ni bilo resneje prizadeto," je izpostavil župan.

Po besedah Simona Kača iz javnega podjetja Vodovod Kanalizacije Celje protipoplavna črpališča obratujejo ves čas in težav ni. Pristojne službe so pregledale tudi vse mostove v mestu, ki so jih v petek popoldne zaprli za ves promet. Danes most na Ulici 14. divizije na regionalni cesti Celje-Laško ostaja odprt samo za osebni promet, odprt je most čez Savinjo na Čopovi ulici, odpira se most čez Voglajno pri Topru.

Zaprta medtem po Kačevih pojasnilih ostaja brv pri sotočju Voglajne in Savinje, prav tako do umika poplavne vode ostaja zaprt viseči most pri Levcu. Zaprt ostaja most čez Savinjo na Polulah, saj ga statik zaradi naplavin in poškodbe ograje ni mogel pregledati, prav tako ostaja zaprta splavarska brv čez Savinjo.

Danes sta v Celju zaprti le še dve cesti - Partizanska cesta pri mestnem parku in cesta skozi Skalno klet pri sotočju Voglajne in Savinje.

Vodovodni sistem Celje je v petek do okoli 14. ure obratoval normalno, takrat pa je zaradi poplave vodarna Medlog ostala brez elektrike, zato je bilo treba potrebne količine zagotoviti iz vodnega vira Frankolovo in Vitanje. Vodni vir Vitanje je nato močneje zakalil in ni bilo več mogoče zagotavljati ustrezne kakovosti pitne vode, zato je bil razglašen ukrep prekuhavanja.

Razmere na vodnih virih se po Kačevih besedah zdaj umirjajo, vodarna Medlog deluje normalno, vzpostavljeno je normalno delovanje vodovodnega sistema. V teku je vzorčenje pitne vode, rezultati analize naj bi bili znani v torek zjutraj.

Akcijo je koordinirala Poklicna gasilska enota Celje, aktiviranih je bilo tudi 250 prostovoljnih gasilcev. Poveljnik in direktor poklicne gasilske enote Boris Žnidarko je predstavil ukrepanje ob poplavi in sprejemanje odločitev o evakuaciji, ki so jo na najbolj prizadetih območjih izvedli že dopoldne, popoldne pa evakuacijo razširili na širše območje, na katerem živi približno 4000 ljudi.

Vsi evakuirani se lahko danes že vrnejo na svoje domove. Po besedah poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Celje Jožeta Plešnika se je za evakuacijo odločilo približno 250 ljudi, na Dom na Svetini je bilo evakuiranih tudi 63 otrok iz Hotela Faraon. V Dvorani Zlatorog je noč preživelo 110 ljudi, v Mladinskem centru Celje pa 50 ljudi. Plešnik je omenil tudi pomoč nujne medicinske pomoči, ki je v Dom sv. Jožefa odpeljala tri nepokretne osebe.

Evakuirana območja je vso noč varovala policija s šestimi patruljami, je povedal Aleš štorman s Policijske postaje Celje, ki je pojasnil, da je policija ves petek skrbela za varovanje življenj ljudi in njihovega premoženja ter pomagala pri evakuaciji. Je pa prišlo tudi do primerov nespametnega početja, s katerim so se posamezniki pohvalili na družbenih omrežjih. Policija po Štormanovih besedah zbira obvestila, če bo ugotovila kršitve, bo zoper posameznike ukrepala skladno z zakonodajo.

Precej slabše kot Celje jo je medtem v poplavi odnesla spodnjesavinjska dolina, je povedal Žnidarko in pojasnil, da so poklicni gasilci že v petek z dvema enotama posredovali na tem območju - na celotnem območju je bilo treba rešiti več kot 30 ljudi -, danes bodo enote še okrepili. Na tem območju obstaja tudi nevarnost iztekanja nevarnih snovi v okolje, predvsem naftnih derivatov. "To bo v teh dneh prioriteta na tem območju. Prav zdaj naše ekipe posredujejo na več lokacijah na področju nevarnih snovi," je dejal.

V spodnjesavinjski dolini je sicer v petek odnašalo tudi hiše, zelo prizadete so bile Braslovče. Iz tamkajšnje občine so danes sporočili, da je poplava uničila ogromno domov, občina pa se skupaj s civilno zaščito trudi za čim boljšo začasno nastanitev prizadetih. Občanom, ki si zaradi poplavljenih domov ne morejo sami zagotoviti prehrane, je med 13. in 16. uro na voljo tudi topel obrok braslovški osnovni šoli.

Iz braslovške občine so javili tudi preklic evakuacije prebivalcev dela naselja Letuš, celotnega naselja Malih Braslovč ter dela naselij Presrje, Orla vas in Parižlje.

Poveljnik civilne zaščite Občine Braslovče Rok Ušen je za STA zvečer povedal, da se je akumulacijsko jezero Žovnek napolnilo, zaradi česar v potok Trnavca izteka nekaj večja količina vode. Ušen je poudaril, da to ne pomeni, da bo prišlo do poplavljanja hiš, a ta možnost vendarle obstaja.

Da bi se temu izognili, že izvajajo ukrepe, je pa gladina potoka še meter pod ravnijo, ki bi ogrožala hiše. Evakuacije zaenkrat ne načrtujejo in glede na trenutne razmere o njej niti ne razmišljajo, je zatrdil Ušen.

Celjski župan je medtem danes že stopil v stik z župani v regiji, občina pa skušala prizadetim območjem pomagati.

Kovač je sicer v izjavi izpostavil pomembnost vlaganja v vodno gospodarstvo. Pojasnil je, da bo občina skupaj z direkcijo za vode nadaljevala z izgradnjo protipoplavnih ukrepov, ki bi bili financirani iz načrta za okrevanje in odpornost. "Do sredine novembra moramo pridobiti gradbena dovoljenja za pet sklopov posegov na vodotokih, projekte pa naj bi izvedli do leta 2026," je še dejal župan.