Črenšovci, 5. avgusta - Ob reki Muri pri Dolnji Bistrici je popustil vodni nasip, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Prebivalce ob Dolnji Bistrici, Hotizi in Gabrjah pozivajo, da spremljajo situacijo na terenu in upoštevajo navodila pristojnih služb ter pripravijo vse potrebno za morebitno evakuacijo na ogroženih območjih.

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja je za portal Sobotainfo povedala, da so eno hišo so že evakuirali, voda pa teče v vas Dolnja Bistrica. Aktivirano je bilo večje število gasilskih enot, ki pri gasilskem domu polnijo protipoplavne vreče in jih vozijo do predrtega nasipa, še poroča portal.

Po navedba portala 24ur posredujejo gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica, Gornja Bistrica, Črenšovci, Trnje, Žižki, Brezovica, Mala Polana in Velika Polana.

Župan sosednje Občine Razkrižje Stanko Ivanušič pa je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da rešujejo tudi osrednji del Razkrižja, kjer se zlivata Mura in Ščavnica. Dodal je, da so ljudje izmučeni, saj da je vode enostavno preveč, a kljub temu vztrajajo. Morebitne prostovoljce je pozval k pomoči.