Večina trgovin danes znova odprtih

Ljubljana, 5. avgusta - Tisti trgovci, ki so zaradi slabih vremenskih razmer v petek zaprli svoje poslovalnice, so jih danes večinoma odprli. Opozarjajo pa, da je dostop do nekaterih še vedno otežen. Več poslovalnic bo v skladu z odredbo, ki jo je danes napovedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, odprtih tudi v nedeljo.

Mercator si prizadeva ohranjati oskrbo tudi na najbolj prizadetih območjih in se iz ure v uro prilagaja razmeram glede na dostopnost trgovin. Prednostno v trgovine dostavljajo embalirano vodo in kruh ter druge nujne izdelke, so zapisali v sporočilu.

V nedeljo bo odprtih 89 Mercatorjevih market trgovin in 21 trgovin M Tehnika. Tehnično blago bo v nujnih primerih iz teh trgovin dostavljala tudi spletna trgovina, poleg tega bodo imeli dežurstva za primere nujnih potreb po tehničnem blagu. Seznam trgovin, ki bodo odprte, je objavljen na www.mercator.si.

Mercator bo skupaj z Jamnico doniral več kot 45.000 litrov vode za najbolj ogrožene ter za gasilce in pripadnike civilne zaščite, ki se borijo s posledicami neurja.

Poleg tega bodo v poslovalnicah organizirali košare za zbiranje humanitarne pomoči v obliki izdelkov za dnevno rabo, denimo toaletnih potrebščin in živil z daljšim rokom uporabe. Mercator bo poskrbel tudi za prevoz te humanitarne pomoči, ki bo prek Slovenske karitas, Rdečega križa Slovenije in enot civilne zaščite prišla v roke tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

V Sparu Slovenija so danes znova odprli vse trgovine, ki delujejo po običajnem sobotnem delovniku, razen franšizne trgovine Spar Partner Nazarje, ki do nadaljnjega ostaja zaprta. Zagotovili so, da si na ogroženih območjih nenehno prizadevajo za nemoteno oskrbo, zlasti z vodo, zaradi izrednih vremenskih razmer pa lahko prihaja do občasnih motenj pri dobavi, denimo pri dobavi svežih živil.

Ker v trgovinah pričakujejo večje povpraševanje po svežih izdelkih in vodi, konzervah, vložninah in paštetah, so organizirali dodatne dostave. Pri tem kupce prosijo za potrpežljivost in razumevanje, saj nekatere dostavne poti ostajajo otežene. Organizirali so tudi pomoč na terenu, in sicer gasilskim društvom Idrija, Dravograd, Kamnik in Nazarje ter Občini Dravograd, ki so jim podarili hrano in vodo za ogrožene, so sporočili.

Predvidoma bodo v nedeljo odprli 15 trgovin na ogroženih območjih. Na seznamu so predvsem trgovine, do katerih je možna dostava, saj bodo danes ali v nedeljo dodatne dostave. V čim večji meri pa želijo poskrbeti tudi za to, da bodo trgovine založene z nujnimi živili. Na območjih, ki so nedostopna za dostavo s kamioni, bodo nekatere izbrane trgovine vseeno odprli, četudi do njih dostava svežih izdelkov ne bo mogoča. Bodo pa na voljo ostala živila. Pri tem kupce prosijo za razumevanje.

V trgovinah bodo v nedeljo delali tisti, ki jim domače razmere to dopuščajo. Na pomoč pa bodo priskočili tudi iz drugih mest in trgovin.

Po trenutnih podatkih bodo v nedeljo med 8. in 13. uro odprte trgovine Spar na Brodu v Ljubljani, v Vojniku, Laškem, Škofji Loki, Medvodah, Trzinu, Idriji, Cerknem, Mozirju, Litiji, Dravogradu, Brežicah, v poslovalnicah Ravne na Koroškem Javornik in Kamnik Usnjarska ter Interspar Šalek Velenje.

Aktualne podatke o obratovanju njihovih trgovin lahko kupci sicer spremljajo na Sparovi spletni strani www.spar.si/trgovine.

Tudi nekaj Lidlovih trgovin so v petek zaprli, a so jih danes odprli, so navedli za STA in dodali, da deluje tudi njihov logistični center. Opominjajo pa, da je zaradi izrednih razmer dostava izdelkov ponekod še vedno otežena. Kupce zato prosijo za razumevanje.

V tistih trgovinah Hofer, ki bodo v nedeljo odprle svoja vrata, bo mogoče predvidoma nakupovati med 8. in 12. uro. Po podatkih, ki jih imajo na voljo trenutno, bodo odprte njihove trgovine v Litiji, Celju na Mariborski cesti, v Domžalah in Kamniku, v Idriji, Kranju na Smledniški ulici, v Lavrici, Ljubljani na Ulici Jožeta Jame in na Brdu, v Mozirju, Radljah ob Dravi, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Žalcu in poslovalnici Velenje Selo.

Tuš, ki želi zagotavljati osnovna živila in potrebščine tudi na prizadetih območjih, sproti spremlja razmere. Sodeluje z lokalnimi intervencijskimi ekipami in se odziva na njihove zahteve ter pomaga pri oskrbi z vodo. Aktualne informacije sproti objavlja preko družbenih omrežij. Tu bodo obveščali tudi o morebitnem odprtju poslovalnic na prizadetih območjih v nedeljo, in sicer tistih, v katerih bodo lahko ustrezno poskrbeli za varnost zaposlenih in kupcev, so zapisali za STA.