Pred predorom Karavanke zastoji dolgi 14 kilometrov

Ljubljana, 5. avgusta - Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije so še vedno zastoji dolgi 14 kilometrov. Zaradi zastojev predor občasno zapirajo tudi na avstrijski strani, poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Čas potovanja med Ljubljano in Karavankami je podaljšan na poltretjo uro. Zaradi poplav so zaprte tudi številne ceste po državi.