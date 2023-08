V občini Ljubno odneslo štiri hiše, številni turisti ujeti

Ljubno ob Savinji, 5. avgusta - Razmere v Zgornji Savinjski dolini so še naprej kritične. V občini Ljubno so narasli vodotoki in plazovi odnesli štiri hiše, brez strehe nad glavo je od 15 do 20 ljudi. Številne občane so evakuirali, tudi turiste, nekateri med njimi so ostali brez avtomobilov. Tudi v občini Mozirje je ujma za seboj pustila veliko razdejanje.