V trgovini na območju Kranja roparska tatvina

Kranj, 5. avgusta - V eni od trgovin na območju Kranja je danes dopoldne 33-letni moški izvršil roparsko tatvino artiklov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Storilca je opazil varnostnik in stekel za njim ter ga skušal zadržati, osumljenec pa mu je zagrozil z ostrim predmetom in pobegnil s kraja. Policisti so ga prijeli, grozi mu do deset let zapora.