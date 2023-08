Predsednica Pirc Musar na prizadetih območjih ob Savinji.

Nazarje, 5. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala prizadeta območja v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji in Braslovče. "Zdaj vem in verjamem, da je to najhujša katastrofa v samostojni Sloveniji," je dejala pred poplavljeno tovarno BSH Hišni aparati. Zahvalila se je vsem, ki so reševali ljudi in premoženje, ter pozvala k pomoči.