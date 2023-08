Večina trgovin danes znova odprtih

Ljubljana, 5. avgusta - Tisti trgovci, ki so zaradi slabih vremenskih razmer v petek zaprli svoje poslovalnice, so jih skušali danes odpreti čim več. Opozarjajo pa, da je dostop do nekaterih še vedno otežen. Nekatere poslovalnice bodo v skladu z odredbo, ki jo je danes napovedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, odprte tudi v nedeljo.