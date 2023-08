Iz Črne na Koroškem ni poročil o poškodovanih, s helikopterji bodo evakuirali nekaj oseb

Ljubljana/Črna na Koroškem/Solčava, 5. avgusta - Iz Črne na Koroškem ni poročil o poškodovanih, nekaj oseb bodo evakuirali s helikopterji, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. S helikopterji bodo tja dostavili tudi hrano, vodo in gorivo. Preko komunikacijskih kanalov so uspeli vzpostaviti povezavo tudi s Solčavo.