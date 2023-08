Vreme: Pretežno oblačno

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, predvsem na jugozahodu tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. V torek bo jutro sveže in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan bo sončno.

Vremenska slika: Ciklonsko območje z vremensko fronto se je iznad severnega Jadrana pomaknilo nad Panonsko nižino. Nad naše kraje od severa doteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bodo predvsem v krajih severno od nas še krajevne plohe, ob Jadranu tudi posamezne nevihte, drugod bo dež postopno ponehal. V nedeljo bodo občasne krajevne padavine sprva v krajih severno in vzhodno od nas. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nastajale predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške. Ob severnem Jadranu bo ob nevihtah prehodno zapihal okrepljen severnik.