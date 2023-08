Ministrstvo: Po državi poplavljen tudi precejšen delež kmetijskih površin

Ljubljana, 5. avgusta - Prva poročila s terena kažejo, da je po državi poplavljen tudi precejšen delež kmetijskih površin, v celoti pa se obsega škode še ne da oceniti, saj so nekateri deli Koroške, Savinjske doline in Gorenjske odrezani od sveta in nedostopni, kažejo podatki javne službe kmetijskega svetovanja, ki jih je povzelo ministrstvo za kmetijstvo.

Iz prvih poročil s terena, ki jih je javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravila v petek in danes, med drugih izhaja, da je v Zgornji Savinjski dolini, ki je odrezana od sveta, 180 kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka in dnevno namolzejo med 20.000 in 30.000 litrov mleka, prevzem tega pa trenutno ni možen, je podatke povzelo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kritično stanje je tudi na kmetiji v Rečici ob Savinji s 60 kravami molznicami, kjer je zasulo hlev, dvorišče in molzišče z robotom za molžo. Enako je na območju Laškega, kjer je od sveta odrezanih približno deset kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka. "Gre za skupno 2000 litrov mleka dnevno, ki ga ne morejo oddati v mlekarno," so navedli na ministrstvu.

Odvoz mleka s kmetij prav tako ni možen na območju Prevalj, na Gorenjskem pa je po prvih ocenah prizadetih najmanj 3700 hektarjev kmetijskih površin, kjer so vode odnašale bale sena, dele cest, sprožilo se je tudi več zemeljskih površin.

V osrednji Sloveniji je zaradi poplav prizadetih najmanj 1950 hektarjev kmetijskih površin. Vode so tudi tukaj odnašale krmo, na eni od kmetij tudi živino, dele cest, sprožilo se je več zemeljskih plazov, zaradi plazov so ogroženi kmetijski objekti.

Prizadete so tudi površine porečja Kamniške Bistrice, Save, Ljubljanice, medtem ko na Kočevskem in Notranjskem trenutno ni poročil o večji škodi, so še navedli na ministrstvu.

Na območju Štajerske je poplavljenih približno 2200 hektarjev površin, kjer težave povzročajo tudi hudourniške vode in zemeljski plazovi.

Z območja Prekmurja poročajo o razlitju rek in lokalnih vodotokov po kmetijskih površinah, o večji škodi pa zaenkrat ne.

Na Goriškem je, kot so izpostavili na kmetijskem ministrstvu, trenutno najhuje na Tolminskem, Idrijsko-cerkljanskem območju, sproženih je več plazov, škodo delajo hudourniki.

Na območju Slovenske Istre pa so padavinske vode poplavile Strunjansko dolino, Vanganelsko dolino, Valmarin ter bertoško in ankaransko bonifiko. "Na teh območjih so poplavljene tudi številne kmetijske površine. Trenutno je največ škode na njivskih površinah, kjer so trenutno plodovke, lubenice, melone, čebula ter pred kratkim posajene sadike zimske zelenjave," so nanizali.

Ponekod po Sloveniji pa so bile reke v času poročanja še v strugah.

Z Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so sporočili, da se lahko kmetovalci, prizadeti v poplavah, po odgovore in nasvete obrnejo tudi nanje. Kot so razložili, v njihovo pristojno spadajo ravnanje z rejnimi živalmi, krmo, kmetijskimi pridelki, semeni in zaščitnimi sredstvi.

Kmetje se lahko tako obrnejo na urad glavnega inšpektorja v Ljubljani (e-naslov: mkgp@gov.si, telefon: 01 4345 702 ali 031 313 007) in na območne enote inšpektorata v Murski Soboti, Mariboru, Novem mestu, Celju, Ljubljani in Kranju.