V domovih za starejše danes brez zapletov zaradi vremena

Ljubljana/Mozirje/Radovljica, 5. avgusta - Razmere v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih, kjer je petkovo neurje povzročilo nekaj škode in otežilo delo in dostavo dobrin, se umirjajo. Infrastruktura je poškodovana v mozirskem Varstveno-delovnem centru Saša in centru za usposabljanje Radovljica, storitve drugod pa so večinoma dostopne, navaja pristojno ministrstvo.