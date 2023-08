Poplave poškodovale kulturno dediščino in objekte v več mestih

Ljubljana, 5. avgusta - Poplave so v več krajih poškodovale tudi kulturno dediščino in druge kulturne objekte, kot so knjižnice, med njimi v Škofji Loki, Medvodah, Celju in Ravnah na Koroškem. Vseh informacij še ni, prav tako še ni znana škoda. Glede na razsežnosti poplav sicer na pristojnem ministrstvu predvidevajo, da je veliko večja od trenutno razpoložljivih podatkov.