Han s predstavniki gospodarstva o posledicah poplav

Ljubljana, 7. avgusta - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se bo danes sestal s predstavniki gospodarstva, s katerimi želi oceniti stanje in ukrepanje ob poplavah. V gospodarstvu so že opozorili, da bodo posledice poplav za gospodarstvo ogromne, nekatera podjetja pa še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje.