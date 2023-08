Prenos v živo - Novinarska konferenca po seji vlade ob 15.20

Ljubljana, 5. avgusta - V video servisu STA bo danes ob 15.20 dostopen prenos v živo z novinarske konference po seji vlade, na kateri bodo minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, evropski komisar Janez Lenarčič, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in v. d. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin predstavili sprejete odločitve.