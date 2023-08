Danes v tekmovalni areni na SP v Bernu pet Slovenk

Bern, 6. avgusta - Svetovno prvenstvo v športnem plezanju v Bernu se bo nadaljevalo s polfinalom in finalom v težavnostnem plezanju. Polfinale v težavnosti si je zagotovilo vseh pet slovenskih tekmovalk, Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan, Sara Čopar in Lucija Tarkuš, ki so nastopile v kvalifikacijah. Moški polfinale bo brez slovenskega zastopstva.