Štajerska avtocesta znova odprta

Ljubljana/Celje, 5. avgusta - Štajerska avtocesta je po odpravi posledic poplav med Ljubljano in Celjem znova v celoti odprta v obe smeri, so sporočili z Darsa. Številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji medtem po podatkih prometnoinformacijskega centra ostajajo zaprte.