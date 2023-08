Že od jutra na delu tudi gorski reševalci

Škofja Loka, 5. avgusta - Že od jutra so danes skupaj z gasilci vnovič na terenu tudi gorski reševalci. Njihove ekipe s posadkami helikopterjev Slovenske vojske in policije evakuirajo ljudi iz najbolj ogroženih območij in dostavljajo pakete pomoči v neurjih prizadetim prebivalcem, uspešno se je zaključilo tudi reševanje nosečnice na območju naselja v škofjeloški občini.

Kot so sporočili iz Gorsko reševalne zveze Slovenije (GRZS), so morali gorski reševalci danes posredovati pri številnih intervencijah. Gorsko reševalna služba Ljubljana je med drugim na pomoč priskočila občanu, ki si je v gozdu poškodoval nogo, njihovi kolegi iz Radovljice so zavarovali pešpoti ob Završnici, škofjeloški gorski reševalci pa v lokalnem območju pomagajo pri evakuaciji prebivalcev iz najbolj ogroženih območij.

Posebej pa so izpostavili dogodek iz naselja Sveta Barbara na območju škofjeloške občine, kjer so se gorski reševalci Gorsko reševalne službe Škofja Loka ob pomoči gasilca uspešno prebili čez neprehoden teren do nosečnice in jo skupaj z ekipo hitre nujne medicinske pomoči GRZS in helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljansko porodnišnico.

Ob tem gorski reševalci, ki so zaradi izrednih razmer trenutno zelo vpeti v reševanje na kritičnih območjih v državi, vnovič pozivajo vse posameznike, ki jim je narava prizanesla, da, dokler trajajo v državi takšne razmere, ne zahajajo v gore, hribe in na druge težko dostopne terene, da v primeru nesreče ne dodatno obremenjujejo gorskih reševalnih ekip.