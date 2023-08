Na območju Tomačevega ob Savi našli mrtvega moškega

Ljubljana, 5. avgusta - Na obrežju Save na območju Tomačevega v Ljubljani so dopoldne našli mrtvega moškega. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ga po doslej zbranih obvestili našli nekaj sto metrov od bivališča, ki ga je imel na obrežju reke. Po prvih podatkih bi bila smrt lahko posledica poplav.