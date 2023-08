Mesec in Han ob poplavah izpostavila pomembnost enotnosti politike

Ljubljana, 5. avgusta - Podpredsednik vlade Luka Mesec in minister za gospodarstvo Matjaž Han sta v današnji izjavi za medije po seji sveta za nacionalno varnost izpostavila pomembnost enotnosti politike pri odpravljanju posledic poplav in pomoči ljudem, ki so jih prizadele. Gospodarsko ministrstvo je pripravilo zakonsko podlago za odprtje trgovin ob nedeljah.

Podpredsednik vlade in koordinator Levice Mesec se je ob izrednih razmerah v državi zahvalil vsem, ki pomagajo pri reševanju na terenu, in tudi vsem, ki teh razmer niso izkoriščali za krepitev svoje politične priljubljenosti. "Najboljši signal, ki ga moramo kot politika dati v naslednjih tednih, je enotnost," meni. Zato, da skupaj najdejo rešitve, kako čimprej sanirati katastrofalne razmere, ki so seštevek vseh poplav, ki so nas doletele od leta 1990, je dejal.

Sam se spomni poplave leta 2007 v Železnikih, od koder je doma, in kako so trepetali ob vodi, je dejal. Tudi tega, kakšne napore so vlagali prostovoljci, gasilci in civilna zaščita ter koliko časa je trajala sanacija. "Zdaj kot podpredsednik vlade pa lahko zagotovim, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bodo sanacijski ukrepi čim hitrejši, čim učinkovitejši in da bo politika nudila vso podporo ljudem, ki jo lahko," je še dodal. Izrazil je tudi upanje, da se razmere čimprej umirijo.

"Če kdaj, je danes pomembno, da smo enotni v reševanju te situacije, ki se je zgodila naši Sloveniji," je dejal gospodarski minister Han. Gre le za še eno v vrsti naravnih nesreč, pred tem so državo pestila neurja s točo in vetrolomi, je spomnil. Tudi on se je zahvalil ekipam, ki pomagajo na terenu, tudi medijem za obveščanje. Dodal je, da se bo tudi stranka SD po potrebi odzvala koordinirano.

"Tudi če nas, politikov, v teh prvih dneh na boste videli na terenu, to ne pomeni, da ne delamo skupaj z ljudmi," je dejal. Na ministrstvu za gospodarstvo so pripravili nekatere interventne zakone, ki jih bodo že danes predstavili vladi in jih poskušali v čim krajšem času uskladiti v parlamentarnem postopku.

Ena od predlaganih rešitev je, da bi trgovine svoja vrata odprle tudi ob nedeljah, glede na to, da imajo ljudje težave z osnovnimi dobrinami. Zakon vladi sicer tega ne omogoča, lahko pa poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sprejme odlok o odprtju trgovin, nato pa ukrepa vlada, je pojasnil. Trgovinska zbornica po njegovih besedah čaka na to odločitev, ki jo bodo sprejeli v kratkem, je dodal.

Slovenija se namreč sooča s posledicami obilnih padavin v zadnjih dveh dneh, ki so povzročile poplave in sprožile številne plazove. Velik del države je še vedno pod vodo, nekateri deli so odrezani od sveta, porušena je cestna infrastruktura, ponekod je onemogočen javni promet. Črno na Koroškem še danes oskrbujejo iz zraka.