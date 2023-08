Hoče, 5. avgusta - Mariborski policisti so bili okoli 13. ure obveščeni o nesreči pri delu na območju Hoč, v kateri je umrl 62-letni tuji državljan. Na kraju mu je bila nudena nujna medicinska pomoč, vendar so bile poškodbe zanj prehude, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Preiskava dogodka še poteka, zato policisti več informacij še ne morejo posredovati.