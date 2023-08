Newyorški borzni indeksi v tem tednu navzdol

New York, 5. avgusta - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili negativen trgovalni teden, vendar bolj zaradi pobiranja dobičkov zadnjih dni in tednov kot pa zaradi slabih gospodarskih novic. Novice so bile namreč kljub mešanim poslovnim poročilom podjetij dobre. Širši indeks S&P 500 je v petek sklenil četrti zaporedni dan nazadovanja.