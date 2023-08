V Velenju se prožijo plazovi, dolina Velunje še vedno nedostopna

Tudi za mnoge v Mestni občini Velenje je neprespana noč, čeprav po besedah župana mirnejša kot ure pred tem. Ponoči so bile na terenu strokovne službe zaradi proženja novih plazov, prav tako so iz zalitih kleti prečrpavali vodo. Še vedno je onemogočen dostop do prebivalcev doline Velunje, je Dermol dejal v izjavi za medije.

Danes bodo te poti poskušali sprostiti, a je na območju občine v tem trenutku neprevoznih kar nekaj cest, kar je predvsem posledica proženja novih plazov. Po besedah župana se je v teh zadnjih neurjih oz. poplavah sprožilo več kot sto novih plazov, ki ogrožajo okoli deset gospodarskih oz. stanovanjskih objektov.

Plazovi so pretrgali tudi nekaj cevovodov, zato je na območju Šaleške doline nekaj težav z vodooskrbo. A Dermol miri, da je za zdaj dobava in oskrba z vodo ter z ogrevanjem nemotena. Občane poziva, naj spremljajo dogajanje v zvezi z vodooskrbo in naj poskušajo vodo porabljati varčno.

Vodni vir Ljubija je nedostopen, zato so v tem trenutku priključeni na rezervni vodni vir v Topolšici. "Na celotnem območju Šaleške doline z izjemo Belih Vod imamo dostopno in še kakovostno vodo," je dejal.

Kot so sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje, je oskrba z vodo lahko motena na delu Velikega in Malega Vrha, Podgorja, Podkraja pri Velenju, delu Belih Vod, delu Vinske gore, ki se oskrbuje iz Vodohrana Vinska gora 2, in v delu naselja Slatine v Občini Šmartno ob Paki. Uporabnikom priporočajo, da vodo uporabljajo varčno. Prekuhavanje vode je še vedno potrebno na območju vodovoda Bele Vode, v ostalih vodovodnih sistemih za oskrbo Šaleške doline je voda pitna, so navedli pri komunalnem podjetju.

V Velenju je te dni ob Velenjskem jezeru potekal festival Metaldays. Že v petek zjutraj je bil poplavljen del kampa, zato so obiskovalce evakuirali v Rdečo dvorano. "Izjemno sem ponosen na vse Velenjčanke in Velenjčane, na vse ponudnike gostinskih storitev, tudi javne zavode in vse, ki so tako ali drugače pomagali, da smo lahko vse te ljudi tudi spravili na varno," je dejal župan.

V Rdeči dvorani je prenočilo okrog 1000 ljudi, med njimi tudi obiskovalci Zgornje Savinjske doline, tja so evakuirali tudi obiskovalce kampa Menina. "Tudi nadaljnjih 24 ur bo Rdeča dvorana še odprta za vse tiste, ki bodo potrebovali nočitev tudi v prihajajoči noči," je zagotovil Dermol.

"Vsega tega še ni konec, še prihodnjih nekaj dni bo verjetno izjemno težavnih," je opozoril. Glede na razmere predvidevajo, da se bo sprožilo še nekaj plazov. Velenje v naslednjih dneh in tednih čaka popis vseh posledic, nato pa tudi sanacija stanja, ki so ga povzročile poplave in tudi predhodna neurja.

Ob koncu se je župan zahvalil vsem strokovnim službam, civilni zaščiti, gasilcem, policistom pa tudi občanom Velenja, ki so s svojo mehanizacijo nemudoma pristopili k odstranjevanju posledic.