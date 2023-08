Telekom: Ponoči vzpostavljena telekomunikacija z Mozirjem, na vrsti Luče in Črna na Koroškem

Ljubljana, 5. avgusta - Potem ko je zaradi obilnih padavin prišlo tudi do motenj v delovanju telekomunikacijskih storitev, so iz Telekoma Slovenije sporočili, da je stanje na terenu še vedno zahtevno. Ponoči so uspeli ponovno vzpostaviti povezavo z Mozirjem, danes pa upajo, da bodo komunikacijo lahko zagotovili tudi prebivalcem Luč in Črne na Koroškem.

Do motenj prihaja tudi na območju Občine Dol pri Ljubljani zaradi pretrganega mostu, kjer prav tako iščejo rešitev za povrnitev povezav v najkrajšem možnem času, so naknadno sporočili s Telekoma Slovenije.

Kot so zapisali, se ekipe na terenu z vsemi močmi trudijo, da na prizadetih območjih zagotovijo telekomunikacijske povezave.

"Osredotočeni smo na lokacije, ki so najbolj prizadete in težko dostopne, povsod, kjer je to možno in kjer ni električnega napajanja, delovanje baznih postaj omogočamo s pomočjo agregatov," so pojasnili na Telekomu.

Prekinitev nekaterih povezav optičnega omrežja, na katerem slonijo komunikacije, je posledica tega, da so pretrgani številni mostovi in ostala infrastruktura, so dodali.

Ponoči je delavcem Telekoma uspelo vzpostaviti ponovno povezavo z Mozirjem, danes pa si med drugim z agregati želijo čim prej priti do Luč in Črne na Koroškem. Pri odpravljanju posledic poplav na telekomunikacijskem omrežju sodelujejo s civilno zaščito, policijo in ostalimi službami na terenu.