Telekom: Ponoči vzpostavljena telekomunikacija z Mozirjem, na vrsti Luče in Črna na Koroškem

Ljubljana, 5. avgusta - Potem ko je zaradi obilnih padavin prišlo tudi do motenj v delovanju telekomunikacijskih storitev, so iz Telekoma Slovenije sporočili, da je stanje na terenu še vedno zahtevno. Ponoči so uspeli ponovno vzpostaviti povezavo z Mozirjem, danes pa upajo, da bodo komunikacijo lahko zagotovili tudi prebivalcem Luč in Črne na Koroškem.