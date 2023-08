V Laškem ponoči nov plaz, številni objekti ostajajo poplavljeni

Laško, 5. avgusta - V Breznem v občini Laško se je ponoči sprožil nov plaz, ki je ogrožal stanovanjski objekt, iz katerega so zato evakuirali štiri osebe. Ostali plazovi so nestabilni, zato občina poziva k previdnosti. Poplavljeni ostajajo med drugim zdravilišče, policijska postaja ter objekti na Celjski in Zdraviliški cesti ter na Trubarjevem in Savinjskem nabrežju.