Vlada s priporočili o ravnanju po poplavah v izogib nadaljnji škodi

Ljubljana, 5. avgusta - Po poplavah, ki so prizadele državo, je vlada objavila priporočila o ravnanju v izogib morebitni nadaljnji škodi. Prebivalce na poplavljenih območjih med drugim opozarja na to, da je voda, ki je poplavila območja in prostore, onesnažena in da je v tem primeru potrebna tudi pazljivost pri ravnanju z električnimi napravami.