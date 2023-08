Na Severnoprimorskem razmere pod nadzorom, prepoved plovbe po Soči in Koritnici

Bovec/Tolmin/Idrija, 5. avgusta - Noč na Severnem Primorskem ni prinesla večjih dodatnih težav. Na najbolj izpostavljenih območjih v občinah Idrija, Tolmin in Cerkno nadaljujejo odpravljanje posledic obilnih padavin, pri čemer nekatere ceste ostajajo težko prevozne, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite. Zaradi deroče vode je prepovedana plovba po Soči in Koritnici.