V domnevnem ukrajinskem napadu ob Krimu zadet ruski tanker

Kijev/Moskva, 5. avgusta - V domnevnem ukrajinskem nočnem napadu v Kerški ožini ob polotoku Krim je bil zadet ruski tanker, so danes potrdili viri iz ukrajinske varnostne služne SBU. O napadu plovila so poročale tudi ruske oblasti, ki trdijo, da je bila poškodovana strojnica, vsi člani posadke pa so jo odnesli brez poškodb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.