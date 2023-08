V Dravogradu številni evakuirani, tudi turisti

Dravograd, 5. avgusta - V Dravogradu, na stičišču treh naraslih rek Drave, Meže in Mislinje, so razmere še naprej kritične. Glavne prometne povezave do občine so prekinjene, zaradi nevarnosti plazov ostaja evakuiranih več kot 110 oseb, med njimi so tudi turisti. Marsikje ni elektrike in pitne vode, okrnjen je dostop do zdravstvene oskrbe. Pretok reke Drave pa ni kritičen.

"Občina Dravograd je včeraj doživela apokalipso resnično nekih bibličnih razsežnosti," je razmere danes za STA opisal župan Občine Dravograd Anton Preksavec.

Velik del občine je bil poplavljen, razmere pa se danes še ne umirjajo, saj še naprej dežuje, Meža po njegovih podatkih še narašča in poplavlja. Sprožilo se je veliko zemeljskih plazov, podrlo je več mostov, med drugim most čez reko Mislinjo pri Otiškem Vrhu na glavni cesti proti Slovenj Gradcu, tam je prestavilo in uničilo tudi vzporedni most na kolesarski povezavi. Načelo je tudi nov, nedavno odprt most na kolesarski povezavi v Dravogradu.

Zaradi poplav in nevarnosti zemeljskih plazov so v petek evakuirali del prebivalcev z naselja Meža in prebivalce dela Mariborske ceste ter objektov nad čistilno napravo. "Nad temi objekti se nahaja ogromen plaz, ki ga bomo danes s pomočjo geologa, ki se prebija do nas, pregledali in sprejeli nadaljnje odločitve," je dejal Preksavec.

Evakuirane občane so namestili v dvorec Bukovje in nekdanji hotel Traberk, ki so ga za silo usposobili za sprejem ljudi, nekateri pa so začasno namestitev našli pri svojcih in prijateljih. Prav tako so po županovih besedah morali poskrbeti za kar veliko število turistov, ki so obtičali v Dravogradu na poti z dopustov, okoli 30 turistov so evakuirali tudi iz poplavljenega hotela Korošica. V dravograjski osnovni šoli obratuje kuhinja, kjer pripravljajo obroke za vse začasno razseljene.

"Velika težava je tudi zdravniška oskrba, ker smo odrezani proti Slovenj Gradcu. Imeli smo že nekaj nujnih primerov, v katerih so gasilci dobesedno nosili ljudi čez podrte objekte," je opisal župan. Ponekod so težave pri oskrbi s pitno vodo, tako da občanom gasilci pomagajo s cisternami, ponekod je prekinjena dobava električne energije. Zaprte so nekatere trgovine, dostavne poti so namreč prekinjene.

Drava je v petek v Dravogradu prestopila bregove in delno ogrožala objekte ob reki, ni pa njen pretok kritičen. Glavnino problema prestavljata narasli Meža in Mislinja z vsemi pritoki.

Dežurne ekipe gasilcev so po županovih navedbah delale tudi vso minulo noč skupaj z pogodbenimi izvajalci. Občina je zaprosila tudi za pomoč vojske.

S Policijske uprave (PU) Celje pa so sporočili, da so policisti policijske postaje Dravograd zaradi izpada telekomunikacijskega omrežja do nadaljnjega dosegljivi na telefonskih številkah 030 608 928 in 041 754 409.

Prestop meje na mejnih prehodih Holmec in Vič za izstop iz Slovenije je trenutno možen le za relacije proti Wolfsbergu, Völkermarktu in Griffnu. Vstop v Slovenijo je na obeh mejnih prehodih trenutno možen le za domačine, so še navedli na PU Celje.