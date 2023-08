Po obilnem deževju pod vodo tudi več domov za starejše

Ljubljana, 5. avgusta - Petkovo deževje je obilico težav povzročilo tudi domovom za starejše. Največ težav imajo zaradi poplavljenih poslopij, motene preskrbe z elektriko in vodo, otežene dostave hrane ter nedostopnosti zaposlenih do delovnih mest. Po vsej državi imajo težave tudi pri izvajanju storitve pomoči na domu, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

O poplavljenih poslopjih poročajo iz domov starejših v Mengšu, Trzinu, Medvodah in Kranju ter iz Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka. Poplavilo je delavnico varstveno-delovnega centra Ince v Mostah ter prostore varstveno-delovnih centrov Jesenice in Saša v Mozirju.

Na ministrstvu so sprva zapisali, da se je v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica zrušil strop. Vendar pa so iz centra danes dopoldne sporočili, da se ni porušil strop, ampak je s stropa padlo nekaj razmočenih mavčnih plošč. "Noben od uporabnikov ni ogrožen in vsi smo na varnem," so zagotovili. Z ministrstvom pa se že dogovarjajo glede menjave dotrajane strehe.

Oglasili so se tudi z ministrstva, ki jim je uspelo navezati stik z županjo občine Črna na Koroškem Romano Lesjak. Situacijo po njihovih besedah lajša dejstvo, da zaradi poletnih počitnic v domu biva zgolj 30 stanovalk in stanovalcev.

Po znanih podatkih center sodeluje z lokalnimi gasilskimi enotami in elektro službo, ki si prizadeva zagotoviti preskrbo z električno energijo še danes, so dodali.

S težavami pri preskrbi s pitno vodo se soočajo predvsem v radovljiškem domu starejših, brez elektrike so bili v petek zvečer v Domu Na Fari.

Dom starejših na Prevaljah in druge ustanove s Koroške so ostali brez dostopa do pitne vode in brez cestne povezave za dostavo zalog hrane.

Več domov se je soočilo s pomanjkanjem zaposlenih, saj ti zaradi razmer na cestah niso imeli oziroma ponekod še nimajo dostopa do delovnih mest. O tem izzivu poročajo predvsem iz domov za starejše v Posavju, saj ni mogoče prečkanje mostov z dolenjske in zasavske smeri.

V domovih za starejše po vsej državi poudarjajo, da storitve pomoči na domu in dostavo kuhanih obrokov sicer izvajajo, a težko in moteno zaradi izrednih razmer na cestah. V nekaterih ustanovah, kjer pomoči na domu vseeno ni mogoče izvajati, so uporabnike namestili v institucionalnem varstvu.

Več socialno-varstvenih zavodov, ki jih ujma ni prizadela, je ponudilo svoje prostore in infrastrukturo drugim organizacijam in ogroženim skupinam. Pri tem na ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo, da govorice o nujnosti premeščanja stanovalk in stanovalcev iz večjega števila domov starejših na druge lokacije po do sedaj zbranih informacijah ne držijo.

Minister Simon Maljevac je povedal, da so z ekipo vzpostavili sistem, ki nudi 24-urno pomoč in podporo organizacijam v socialnem varstvu, tesen stik z vsemi izvajalci na terenu pa omogoča hitro komunikacijo in posredovanje, kjer je potrebno. "Čaka nas naporen vikend, a vse kaže, da bomo skupaj v dobro povezani javni mreži zmogli prebroditi najhuje," je še zapisal v sporočilu za javnost.