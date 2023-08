Umrl igralec iz serij Kriva pota in Pokličite Saula Mark Margolis.

Los Angeles, 5. avgusta - Umrl je igralec Mark Margolis, znan iz televizijskih kriminalnih serij Kriva pot in Pokličite Saula. Igral je zloveščega, na invalidski voziček priklenjenega Hectorja Salamanco. Umrl je v četrtek v bolnišnici v New Yorku po krajši bolezni, star 83 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.