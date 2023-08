Na ceste le, če je nujno, treba je spremljati razmere

Ljubljana, 5. avgusta - Zaradi poplav in plazov ostajajo neprevozne številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji. Na več odsekih avtocest so tudi zastoji, poroča prometnoinformacijski center. Vrstijo se pozivi voznikom, naj ne vozijo na poplavljena območja in ne ovirajo intervencij, sicer pa naj pozorno spremljajo razmere.