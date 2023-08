Zaradi obilnega deževja tudi danes brez elektrike več tisoč ljudi

Ljubljana/Kranj/Koper/Celje/Maribor, 5. avgusta - Zaradi obilnega deževja in poplavljanja rek je tudi danes brez elektrike še več tisoč prebivalcev, največ na območju Elektra Celje oz. na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini. Brez električne energije je celotno območje od Ravn na Koroškem do Črne na Koroškem. Prav tako je brez električne energije območje od Nazarij proti Logarski dolini.