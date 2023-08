Hrvaška in Madžarska izrekli sožalje ob poplavah v Sloveniji

Zagreb/Budimpešta/Ljubljana, 5. avgusta - Hrvaška in Madžarska sta v odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del države, slovenskemu ljudstvu izrekli sožalje. Hrvaški premier Andrej Plenković je Sloveniji tudi ponudil pomoč, madžarska predsednica Katalin Novak pa je sporočila, da je Budimpešta vedno pripravljena pomagati, kadar je to potrebno.