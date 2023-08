Črna na Koroškem še odrezana od sveta, v regiji veliko poškodb infrastrukture

Črna na Koroškem/Dravograd/Slovenj Gradec, 5. avgusta - Za številnimi Korošci je težka noč. Območje Črne na Koroškem je še naprej odrezano od sveta, saj je v Mežiški dolini in tudi drugod po Koroški poškodovanih veliko mostov in cest, prekinjena je dobava elektrike in vode, marsikje ni telefonskih povezav. Na poti v Črno je vojska, ki je v regiji pomagala že v petek, prav tako gasilci od drugod.