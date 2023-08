Razmere v Celju se umirjajo, del evakuiranih se lahko vrne v domove

Celje, 5. avgusta - Razmere v Celju, kjer je v petek z večjimi poplavami grozila narasla Savinja, se umirjajo. Vodostaj te reke se je glede na petkovo najvišjo raven zmanjšal za dobra dva metra, so sporočili s celjske občine. Potem ko so v petek evakuirali okoli 4000 občanov, se prebivalci Otoka in Starega mestnega jedra že lahko vrnejo v svoje domove.