Na Hrvaškem aktivirali obvodni kanal za znižanje vodostaja Save

Zagreb, 5. avgusta - Hrvaška se pripravlja na poplavni val iz Slovenije in Hrvaške. Davi so aktivirali obvodni kanal Sava-Odra, da bi znižali vodostaj reke Save, zaradi česar so zaprte vse ceste, ki ga prečkajo. Občani Brdovca ob Savi so prejeli tudi že prva SMS-sporočila, ki svarijo pred poplavami. Medtem iz mesta Čabran že poročajo o poplavah.