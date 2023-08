Pregled - šport, 4. 8. (petek)

ATENE - Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo prijateljsko tekmo z Grčijo v sklopu priprav na svetovno prvenstvo, še huje pa je, da se je verjetno resneje poškodoval Vlatko Čančar. V Atenah je bil rezultat 88:77. Aktualni prvak lige NBA in član Denver Nuggets je v zaključku tekme nerodno pristal na levi nogi in obležal na parketu. Po prvih informacijah iz slovenskega tabora poškodba kolena ne zgleda dobro. Najboljši strelec Slovenije je bil sicer kapetan Luka Dončić, ki je v zgolj dobrih trinajstih minutah dosegel 18 točk. Ob koncu prvega polčasa je dobil udarec v koleno, odšepal z igrišča in v drugem delu ni vstopil v igro.

KRAKOV - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je zmagovalec 80. dirke po Poljski. V zadnji in 166,6 km dolgi etapi od Zabrz do Krakova je zadržal prednost pred prvim zasledovalcem, Portugalcem Joaom Almeido. V skupni razvrstitvi je slavil z vsega sekundo prednosti. Tretje mesto je zasedel Poljak Michal Kwiatkowski z zaostankom 17 sekund. Za 28-letnega Mohoriča, ki bo denarno nagrado namenil za pomoč pri poplavah v Sloveniji, je bila to četrta zmaga na večdnevnih dirkah, skupno pa 21. v karieri. Zadnja etapa je po sprintu glavnine pripadla Belgijcu Timu Merlierju. Mohorič je etapo sklenil na 29. mestu, dve mesti za njim pa se je zvrstil še drugi slovenski član Bahraina Victoriousa, Matevž Govekar.

LJUBLJANA - Nogometna zveza Slovenije NZS je zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so z obilnim deževjem prizadele državo, odpovedala vse tekme 3. kroga Prve lige Telemach, je krovna zveza potrdila na družbenih omrežjih. Pred tem so pri NZS na ponedeljek preložili tekmo med Aluminijem in Koprom, ki bi morala biti danes ob 20.15, a so zdaj odpovedali celoten krog. V ponedeljek bi se ob morala meriti še Bravo in Celje, za soboto sta bili predvideni tekmi Rogaška - Domžale in Kalcer Radomlje - Olimpija, za nedeljo pa Mura - Maribor. Nadomestne termine teh tekem bodo sporočili naknadno. Zaradi vremenskih razmer je nogometna zveza preložila tudi vse tekme 2. kroga 2. slovenske lige.

PUCHOV - Slovenske odbojkarice so bile na prvi pripravljalni tekmi v Puchovu s 3:2 (-19, 21, -23, 22, 13) boljše od Slovakinj. Izbrani vrsti se bosta v okviru priprav na evropsko prvenstvo znova pomerili v soboto ob 17. uri.

BERN - Francoz Mickael Mawem je osvojil zlato kolajno na balvanih na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu. Francoz, ki je edini dosegel tri od štirih vrhov v finalu, je za seboj na stopničkah pustil srebrnega rojaka Mejdija Schalcka in Južnokorejca Dohyun Leeja. Slovenski plezalci se niso uvrstili v polfinale oziroma finale.

BUDIMPEŠTA - Slovenski judoisti so neuspešno začeli letošnji masters v Budimpešti. Zmago si je prvi dan priborila le Kaja Kajzer, ki se je nato poslovila v drugem krogu. Maruša Štangar je izgubila prvo borbo. V soboto bo v Budimpešti v kategoriji do 63 kg nastopila tudi aktualna svetovna podprvakinja Andreja Leški. Skupaj na tekmovanju nastopa deveterica Slovencev.

ASTARA - Ruski velemojster Vladimir Fedosejev je za Slovenijo na svetovnem pokalu v šahu, ki poteka v azerbajdžanski prestolnici Baku, v drugem krogu z 2,5:1,5 premagal slovaškega velemojstra Jerguša Pechača. V tretjem krogu se bo pomeril z obetavnim 19-letnim velemojstrom Arjunom Erigaisijem, lanskim prvakom Indije.

GLASGOW - Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je po padcu na jutranjem treningu vprašljiva za nastop na sobotni tekmi na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Devetindvajsetletnico iz Lepe Njive pred dokončno odločitvijo čakajo še zadnji zdravniški pregledi. Dodala je, da bo s protibolečinskimi sredstvi jutri nastopila, če bo dobila zeleno luč po zdravniškem pregledu. Pri članih bosta nastopila Jan Cimperman in Luka Berginc.

KITZBÜHEL - Finale teniškega turnirja serije ATP 250 v Kitzbühlu bosta igrala Argentinec Sebastian Baez in domačin Dominic Thiem. Baez je v polfinalu premagal rojaka in prvega nosilca Tomasa Martina Etcheverryja s 7:6, 3:6 in 6:4, Avstrijec pa je bil po preobratu in treh urah in pol igre boljši od Srba Lasla Đereja s 6:7, 7:5 in 7:6.